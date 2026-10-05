В Москве курьеров протестируют на знание ПДД

С 15 октября московские курьеры должны будут проходить ежегодное тестирование на знание правил дорожного движения и стандартов работы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Что изменится для...
- Во Франции грабит...
- Что изменится для...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым