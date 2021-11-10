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Мнение современных феминисток о современной российской армии.

Мнение современных феминисток о современной российской армии.

из сети:Армия. Российская, не Израильская. Давайте раз и навсегда закроем вопрос страдания мужчин в армии.

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Лариса Кондакова
Армия была, есть и будет. И во все времена это далеко не самая непрестижная часть общества. Скорее, наоборот, достаточно элитарная часть общества. Офицерский состав-однозначно. 90--е го да прошлого века не в счет. Там была поставлена определенная задача-снизить обороноспособность государства и сделать управляемой колонией. Поэтому удар намеренно был по армии. Просто есть такая профессия-Родину защищать. А если защитник не уважается в государстве, то и защищать ему особо нечего, ну ни Абрамовичей же, ни банкиров.

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