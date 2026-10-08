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Франция в огне: Трамп увидел в студенческих бунтах исламскую угрозу

Пре­зи­дент США Дональд Трамп отверг тре­бо­ва­ния участ­ни­ков сту­ден­че­ских про­те­стов во Фран­ции, заявив, что бес­по­ряд­ки вызва­ны не про­бле­ма­ми в сфе­ре обра­зо­ва­ния, а мигра­ци­он­ной поли­ти­кой евро­пей­ской стра­ны.

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