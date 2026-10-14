При подборе оборудования для системы отопления или водоснабжения нередко возникает ситуация, когда заказчик отказывается от покупки частотного насоса, увидев его стоимость.
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