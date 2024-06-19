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Туктамышева о россиянах на Олимпиаде-2024: «Они смелые люди, которые идут за своей мечтой, хотят в этой жизни чего-то достичь»

– Догадываюсь, что тема отстранения достала, но важнее Олимпиады этим летом ничего нет. Для начала, какое у тебя общее ощущение – осталась надежда или уже в целом по барабану на новости про допуск? Антон Сихарулидзе говорит, что шансы на Игры-2026 большие.

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