SUSANIN

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Последние звонки в школах Удмуртии пройдут 22 и 23 мая

Последние звонки в школах Удмуртии пройдут 22 и 23 мая

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии назвали рекомендуемые даты последних звонков и школьных выпускных. Как сообщила пресс-служба Минобрнауки республики, министр просвещения России Сергей Кравцов рекомендовал проводить их в единые дни по всей стране.

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