Последние звонки в школах Удмуртии пройдут 22 и 23 мая

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии назвали рекомендуемые даты последних звонков и школьных выпускных. Как сообщила пресс-служба Минобрнауки республики, министр просвещения России Сергей Кравцов рекомендовал проводить их в единые дни по всей стране.