Боля – о кризисе в ЖДМ: «Без доходов зарплата не может быть выплачена»

Министр инфраструктуры и регионального развития Владимир Боля дал понять, что на данный момент не найдено решение для полного погашения задолженности по зарплате железнодорожникам, которые не получают ее с лета прошлого года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии