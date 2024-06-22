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Чем хорарная астрология отличается от натальной и как воздействует на нашу жизнь

Чем хорарная астрология отличается от натальной и как воздействует на нашу жизнь

Чем хорарная астрология отличается от натальной и как воздействует на нашу жизнь Алёна Юрьева Многие из нас уже хорошо знакомы с натальной астрологией, однако существует еще один метод, который менее известен, но не менее полезен — хорарная астрология.

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