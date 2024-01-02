12 уникумов рассказали, как попали в ситуации, которые, казалось бы, не могли произойти

В мире, где живут миллиарды людей, с некоторым из нас происходят просто уникальные вещи. Но что бы ни случилось, всех этих везунчиков объединяет одно: желание поделиться с миром своими безумными историями.
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