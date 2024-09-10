«Все равно нас будет больше»: в Киргизии отреагировали на слова Медведева о запрете мигрантам привозить семьи

Вот и чеши в свой аул на высокооплачиваемую работу. Дебил безграмотный ты хоть знаешь какое у вас население и в России? Кормите своих детей и жен дома , если вы такие продвинутые и обеспеченные.

Галина Друзина

А почему госдура до сих пор не приняла закон, что б больше не принимать мигрантов, почему все5 откладывают, а потому что всё там в госдуре куплены диаспорами и Западом - другого я никак не могу думать. В гослуре у многих 2, а то и 3 гражданства и, если что слиняют за бугор, так, что там сидят далеко не патриоты нашей Родины.