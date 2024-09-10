Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«Все равно нас будет больше»: в Киргизии отреагировали на слова Медведева о запрете мигрантам привозить семьи

«Все равно нас будет больше»: в Киргизии отреагировали на слова Медведева о запрете мигрантам привозить семьи

Телеканал "78" Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поддержал инициативу о запрете мигрантам привозить семьи в Россию.

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Комментарии
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федор
Вот и чеши в свой аул на высокооплачиваемую работу. Дебил безграмотный ты хоть знаешь какое у вас население и в России? Кормите своих детей и жен дома , если вы такие продвинутые и обеспеченные.
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15 час.
Татьяна Кибишева
Корми и поднимай свое государство, патриот черножопый!!!!!
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13 час.
Галина Друзина
А почему госдура до сих пор не приняла закон, что б больше не принимать мигрантов, почему все5 откладывают, а потому что всё там в госдуре куплены диаспорами и Западом - другого я никак не могу думать. В гослуре у многих 2, а то и 3 гражданства и, если что слиняют за бугор, так, что там сидят далеко не патриоты нашей Родины.
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13 час.

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