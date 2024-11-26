Маск сравнил Меркель с париком из лобковых волос

Американский миллиардер Илон Маск, который управляет такими компаниями, как SpaceX и Tesla, резко отреагировал на критику своего доминирующего положения в космической отрасли, высказанную бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель.
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