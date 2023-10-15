Депутат Рады Костенко: ЕС не может заменить США в поддержке Украины

Европейские страны вряд ли сумеют компенсировать Украине потерю поддержки, которую страна получала от США, считает секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности и обороне, украинский депутат Роман Костенко.
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