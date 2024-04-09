Кабмин поддержал запрет на взыскание выплаты за участие в СВО при банкротстве

Законопроект, предложенный депутатами Дмитрием Вяткиным и Ириной Рукавишниковой, согласно которому при процедуре банкротства будет запрещено взыскивать выплаты за участие в специальной военной операции (СВО), поддержан правительством РФ при нескольких условиях.