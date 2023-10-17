МИД Киргизии сообщил об ограничении безвизового режима для иностранцев

Правительство Киргизии ввело ограничение безвизового режима для иностранцев. Это необходимо для обеспечения более эффективного управления миграционными потоками и улучшению общей безопасности страны, заявил МИД республики, передает ТАСС.
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