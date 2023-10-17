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МИД Киргизии сообщил об ограничении безвизового режима для иностранцев

МИД Киргизии сообщил об ограничении безвизового режима для иностранцев

Правительство Киргизии ввело ограничение безвизового режима для иностранцев. Это необходимо для обеспечения более эффективного управления миграционными потоками и улучшению общей безопасности страны, заявил МИД республики, передает ТАСС.

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