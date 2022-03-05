Школьники и педагоги рисковали, питаясь в обшарпанных столовых

В Питкяранте чиновников и директоров образовательных учреждений обязали провести ремонт двух школ В ходе проверки образовательных учреждений Питкяранты в двух школах были выявлены санитарно-эпидемиологические нарушения, сообщили в прокуратуре.
В Питкяранте чиновников и директоров образовательных учреждений обязали провести ремонт двух школ В ходе проверки образовательных учреждений Питкяранты в двух школах были выявлены санитарно-эпидемиологические нарушения, сообщили в прокуратуре.
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