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Школьники и педагоги рисковали, питаясь в обшарпанных столовых

Школьники и педагоги рисковали, питаясь в обшарпанных столовых

В Питкяранте чиновников и директоров образовательных учреждений обязали провести ремонт двух школ В ходе проверки образовательных учреждений Питкяранты в двух школах были выявлены санитарно-эпидемиологические нарушения, сообщили в прокуратуре.

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