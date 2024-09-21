Рассекречены документы к 80-летию освобождения Таллина от фашистов

Фото: news.myseldon.com Публикация ранее засекреченных архивных документов к 80-летию освобождения Таллина от фашистской оккупации значительно расширяет наше представление об этом важном историческом событии.
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