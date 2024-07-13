Суд оштрафовал мужчину за дискриминацию из-за короткой стрижки в метро

В Москве осужден мошенник за нападение на женщину из-за ее короткой стрижки. Преображенский районный суд Москвы признал Владимира Сафонова виновным в совершении мелкого хулиганства и назначил ему административный штраф в размере одной тысячи рублей.
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