Принц Уильям впервые заговорил о Кейт Миддлтон после объявления о ее диагнозе

Супругу принцессы не удалось впечатлить волонтеров своими навыками. Принц Уильям получил множество открыток с пожеланиями выздоровления его супруге Кейт LEGION-MEDIAВчера принц Уильям наконец-то смог вернуться к выполнению своих обязанностей члена королевской семьи.
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