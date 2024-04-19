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Принц Уильям впервые заговорил о Кейт Миддлтон после объявления о ее диагнозе

Принц Уильям впервые заговорил о Кейт Миддлтон после объявления о ее диагнозе

Супругу принцессы не удалось впечатлить волонтеров своими навыками. Принц Уильям получил множество открыток с пожеланиями выздоровления его супруге Кейт LEGION-MEDIAВчера принц Уильям наконец-то смог вернуться к выполнению своих обязанностей члена королевской семьи.

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