В храме на Фестивальной принимают продукты для беженцев

В храме Знамения иконы Божией Матери в Ховрине (Фестивальная ул., 77а) собирают продукты. — Во многих районах, где нужна помощь, нет электричества и газа, поэтому нужно то, что поможет людям выжить в укрытиях без тепла исвета: непортящиеся продукты питания, — подчеркнули в храме.