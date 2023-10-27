В храме на Фестивальной принимают продукты для беженцев

В храме Знамения иконы Божией Матери в Ховрине (Фестивальная ул., 77а) собирают продукты. — Во многих районах, где нужна помощь, нет электричества и газа, поэтому нужно то, что поможет людям выжить в укрытиях без тепла исвета: непортящиеся продукты питания, — подчеркнули в храме.
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