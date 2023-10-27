Наше Ховрино
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наше Ховрино

16 подписчиков

Свежие комментарии

  • Михаил Шаповалов
    На подобные опросы лучше не отвечать. Цель одна - пристроить ваши труды с наибольшей выгодой для себя. Помните, был о...Как вы поступаете...
  • Ивановна
    Поздравляю и желаю удачи в дальнейшемКулинары из Ховри...
  • Николаевна
    Поздравляю!Кулинары из Ховри...

В храме на Фестивальной принимают продукты для беженцев

В храме Знамения иконы Божией Матери в Ховрине (Фестивальная ул., 77а) собирают продукты. — Во многих районах, где нужна помощь, нет электричества и газа, поэтому нужно то, что поможет людям выжить в укрытиях без тепла исвета: непортящиеся продукты питания, — подчеркнули в храме.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх