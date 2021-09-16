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ВСУ приняли на вооружение РСЗО «Верба», разработанную в Украине

Вооруженные силы Украины приняли на вооружение украинскую реактивную систему залпового огня "Верба", которая позволяет экипажу управлять огнем, вести прицеливание и перезаряжаться в автоматическом режимеВооруженные силы Украины приняли на вооружение украинскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Верба», которая позволяет экипажу управлять огнем, вести прицеливание и перезаряжаться в автоматическом режиме.

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