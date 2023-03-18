Производство нового четырехместного самолета «Альфа-КМ» планируется наладить на Кизлярском электромеханическом заводе

На Кизлярском электромеханическом заводе планируется запустить производство нового четырехместного самолета «Альфа-КМ На базе самолета МАИ-411, разработанного в Отраслевом Специальном конструкторском бюро экспериментального авиастроения Московского авиационного института (МАИ), будет создана новая модель с отечественными комплектующими.
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