Польскую подкомиссию по расследованию авиакатастрофы в Смоленске подозревают в сокрытии данных

Выдвинутые гипотезы противоречили версии о взрыве на борту Польские власти признали окончательным и достоверным доклад правительственной комиссии о расследовании авиакрушения Ту-154М под Смоленском 10 апреля 2010 года.
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