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Nature: риск развития деменции зависит от этноса пациента

Nature: риск развития деменции зависит от этноса пациента

Исследователи из Бостонского университета и Консорциума по генетике болезни Альцгеймера разработали полигенную оценку риска деменции, которая впервые показала высокую точность для представителей разных этнических групп, а не только для европейцев.

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