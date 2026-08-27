Nature: риск развития деменции зависит от этноса пациента

Исследователи из Бостонского университета и Консорциума по генетике болезни Альцгеймера разработали полигенную оценку риска деменции, которая впервые показала высокую точность для представителей разных этнических групп, а не только для европейцев.
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