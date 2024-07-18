Инвесторы накапливают монеты Fantom (FTM)

Последние данные свидетельствуют о значительном сокращении предложения монет Fantom (FTM), хранящихся в кошельках криптовалютных бирж, достигнув 639 миллионов, что является самым низким показателем с 10 января 2022 года.
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