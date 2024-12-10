Политика как он...
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Политика как она есть

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Пентагон: в Сирии могут иметься запасы химического оружия

Пентагон: в Сирии могут иметься запасы химического оружия

Пентагон выражает обеспокоенность в связи с возможным наличием запасов химического оружия в Сирии и сообщает о своих усилиях, направленных на предотвращение его использования против своих войск или гражданского населения.

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Комментарии
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iv
igor vinogradov
👍😀🥲
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