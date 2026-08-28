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ИА Регнум

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Захарова назвала провокационными заявления секретаря совбеза Армении о россиянах

Захарова назвала провокационными заявления секретаря совбеза Армении о россиянах

Армения стремится услужить Западу и киевскому режиму. Об этом свидетельствуют провокационные заявления секретаря армянского Совета безопасности Алена Симоняна о россиянах, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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