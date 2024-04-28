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Шапша опроверг слухи о взрывах на территории нефтебазы в Людиново под Калугой

Шапша опроверг слухи о взрывах на территории нефтебазы в Людиново под Калугой

Взрывов с цистерной на территории нефтебазы в Людиново Калужской области не было. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Владислав Шапша, комментируя падение трех беспилотников на территории нефтебазы.

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