Шапша опроверг слухи о взрывах на территории нефтебазы в Людиново под Калугой

Взрывов с цистерной на территории нефтебазы в Людиново Калужской области не было. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Владислав Шапша, комментируя падение трех беспилотников на территории нефтебазы.
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