Внимание! Отключение электроэнергии в Новоаннинском, в связи с плановыми работами: ⚡️⚡️⚡️ 27 февраля с 13.
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Внимание! Отключение электроэнергии в Новоаннинском, в связи с плановыми работами: ⚡️⚡️⚡️ 27 февраля с 13.