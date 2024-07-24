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УЕФА оштрафовал Хорватию, Сербию, Албанию, Словению, Румынию, Австрию и Венгрию за «расистское и дискриминационное поведение» фанатов на Евро-2024

УЕФА оштрафовал Хорватию, Сербию, Албанию, Словению, Румынию, Австрию и Венгрию за «расистское и дискриминационное поведение» фанатов на Евро-2024

Самый крупный штраф за «расистское и дискриминационное поведение болельщиков» получила Хорватия – 50 тысяч евро.

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