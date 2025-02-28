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Татар-информ

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Изъятие бесхозных дач, ИЖС с эскроу и спецсчета для иноагентов: новые законы с марта

Изъятие бесхозных дач, ИЖС с эскроу и спецсчета для иноагентов: новые законы с марта

Завтра вступят в силу изменения в законы и нормативные правовые акты России, после которых у иноагентов появятся новые сложности, детям перестанут продавать опасные товары, а на госуслугах можно будет оформить самозапрет на кредит.

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