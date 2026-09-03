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Регионы России

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Атаки беспилотников в Белгородской и Орловской областях привели к пострадавшим

Атаки беспилотников в Белгородской и Орловской областях привели к пострадавшим

В результате атак беспилотников в районах Грайворона и посёлка Ракитное Белгородской области пострадали два мужчины, информирует РИА Новости.

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