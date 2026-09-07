В Алматы начнут масштабную борьбу с грызунами

В Алматы с 15 сентября по 25 октября проведут масштабные работы по борьбе с грызунами. Дератизация охватит территории общего пользования общей площадью 47 330 гектаров, берега рек и водоёмов, а также территории индивидуальной жилой застройки, передает inAlmaty.