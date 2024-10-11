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РИА Новости: Канада, США и Япония стали учредителями нового фонда помощи Украине

РИА Новости: Канада, США и Япония стали учредителями нового фонда помощи Украине

Три страны стали учредителями нового фонда финансовой помощи Украине, созданного Всемирным банком. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в российской дирекции международной финансовой организации.

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