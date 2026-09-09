Захарова: Запад извратил олимпизм, но недооценил "русский дух"

СЫКТЫВКАР, 9 сентября. /ТАСС/. Запад извратил всю историю олимпизма, но недооценил "русский дух". Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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