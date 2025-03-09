Певица «проехалась» по телеведущему Прошедшая в начале марта премия «Виктория» внесла неожиданный разлад между певицей Викой Цыгановой и актером Оскаром Кучерой.
Вика Цыганова набросилась на заступившегося за Киркорова Кучеру
Комментарии
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Александр Т
Есть женщины в русских селеньях!!!
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17 час.
татьяна
Интересно, а что за год Киркоров спел ,сотворил великое или просто интересное. Снялся в рекламе моющих средств? Демонстрировал свой попугайский гардероб? Напомню, песня года выбиралась зрителями,телезрителями, а не междусобойчиком. Собралось ближнее окружение , порешали и придумали.
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15 час.
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