Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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Вика Цыганова набросилась на заступившегося за Киркорова Кучеру

Вика Цыганова набросилась на заступившегося за Киркорова Кучеру

Певица «проехалась» по телеведущему Прошедшая в начале марта премия «Виктория» внесла неожиданный разлад между певицей Викой Цыгановой и актером Оскаром Кучерой.

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Комментарии
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Александр Т
Есть женщины в русских селеньях!!!
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17 час.
татьяна
Интересно, а что за год Киркоров спел ,сотворил великое или просто интересное. Снялся в рекламе моющих  средств? Демонстрировал свой попугайский гардероб? Напомню, песня года выбиралась зрителями,телезрителями, а не междусобойчиком. Собралось ближнее окружение , порешали  и придумали.
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15 час.
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