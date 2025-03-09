Вика Цыганова набросилась на заступившегося за Киркорова Кучеру

татьяна

Интересно, а что за год Киркоров спел ,сотворил великое или просто интересное. Снялся в рекламе моющих средств? Демонстрировал свой попугайский гардероб? Напомню, песня года выбиралась зрителями,телезрителями, а не междусобойчиком. Собралось ближнее окружение , порешали и придумали.