Глава ГУР Буданов случайно заговорил по-русски в телеэфире

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов*, который был включён в список террористов и экстремистов в России, случайно перешёл на русский язык во время своего выступления на украинском телевидении.
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