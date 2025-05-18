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Глава ГУР Буданов случайно заговорил по-русски в телеэфире

Глава ГУР Буданов случайно заговорил по-русски в телеэфире

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов*, который был включён в список террористов и экстремистов в России, случайно перешёл на русский язык во время своего выступления на украинском телевидении.

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