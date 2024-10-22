Великобритания отказалась извиняться и платить репарации за торговлю рабами

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лина любимцева

ПОЧЕМУ "Великобритания"? Какая "велико"?!! ....ОСТРОВ!!.... Нищий, без полезных ископаемых (только уголь), ровным счетом ничего из себя не представляющий и вонючая грязная Темза - И ВСЕ!! .......А вот "велико" их сделали вначале МОРСКИЕ ПИРАТЫ на услужении у английских королей, потом захват колоний, грабеж населения и рабство!! Англичане, которых я называю НАГЛИЧАНАМИ (от слова наглый) - БАНДИТЫ, ГРАБИТЕЛИ И УБИЙЦЫ!!