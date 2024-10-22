Представитель премьер-министра Соединённого Королевства Кира Стармера заявил, что правительство Великобритании не намерено извиняться или обсуждать выплату репараций за работорговлю на саммите Содружества в Самоа.
Великобритания отказалась извиняться и платить репарации за торговлю рабами
Комментарии
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лл
лина любимцева
ПОЧЕМУ "Великобритания"? Какая "велико"?!! ....ОСТРОВ!!.... Нищий, без полезных ископаемых (только уголь), ровным счетом ничего из себя не представляющий и вонючая грязная Темза - И ВСЕ!! .......А вот "велико" их сделали вначале МОРСКИЕ ПИРАТЫ на услужении у английских королей, потом захват колоний, грабеж населения и рабство!! Англичане, которых я называю НАГЛИЧАНАМИ (от слова наглый) - БАНДИТЫ, ГРАБИТЕЛИ И УБИЙЦЫ!!
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