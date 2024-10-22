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Великобритания отказалась извиняться и платить репарации за торговлю рабами

Великобритания отказалась извиняться и платить репарации за торговлю рабами

Представитель премьер-министра Соединённого Королевства Кира Стармера заявил, что правительство Великобритании не намерено извиняться или обсуждать выплату репараций за работорговлю на саммите Содружества в Самоа.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
ПОЧЕМУ &quot;Великобритания&quot;? Какая &quot;велико&quot;?!! ....ОСТРОВ!!.... Нищий, без полезных ископаемых (только уголь), ровным счетом ничего из себя не представляющий и вонючая грязная Темза - И ВСЕ!!  .......А вот  &quot;велико&quot; их сделали вначале МОРСКИЕ ПИРАТЫ на услужении у английских королей, потом захват колоний, грабеж населения и рабство!!   Англичане, которых я называю НАГЛИЧАНАМИ (от слова наглый) - БАНДИТЫ, ГРАБИТЕЛИ И УБИЙЦЫ!!
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