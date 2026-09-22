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ВС РФ окружили узел обороны ВСУ в Доброполье и наступают к Александровке

ВС РФ окружили узел обороны ВСУ в Доброполье и наступают к Александровке

Российские войска завершили окружение крупного узла обороны ВСУ в городе Доброполье Донецкой Народной Республики (ДНР).

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