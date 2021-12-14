smi.today

1 753 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Серж Южанин
    Генсек НАТО пригр...
  • Серж Южанин
    Генсек НАТО пригр...
  • Jnas Levison
    Господи, эта блоха гадит постоянно и что, нельзя сделать так чтоб она, эта блоха, перестала прыгать с одной блошиной ...Санду берет курс ...

МИД Монголии заявил о многосторонних подходах к сотрудничеству с НАТО

МИД Монголии заявил о многосторонних подходах к сотрудничеству с НАТО

Монголия будет сотрудничать с Североатлантическим альянсом (НАТО) исходя из общих ценностей мира, и такое сотрудничество не будет направлено против третьих стран, заявила министр иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг в интервью «Известиям».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх