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Бандеровцы выпустили ролик, что будет в случае победы России

Пожалуй, это лучшая реклама армии РФ.https://vk.com/video757246494_456242137источник.

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Комментарии
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Eduard
А чтобудит в слусае победы бандеровцев?
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18 час.
Eduard
Взрывы,зхеленкой будут за людьми бегать,навязывать свой фальшивый преступный идеал!
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18 час.

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