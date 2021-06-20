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Конец мифа: В небе над Балтикой российский летчик потешался над "невидимым" штатовским супер-самолетом

Конец мифа: В небе над Балтикой российский летчик потешался над "невидимым" штатовским супер-самолетом

Уверен, что все вы слышали о знаменитой "невидимке" - технологии "Стелс", которой так кичатся американцы, утверждая что она работает безотказно и нигде в мире нет ее аналогов.

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Виталий Сидоров
Уделали пиндосов
Tatyana Fedotova
То ли ещё будет. Русских обижать и злить нельзя. Всё никак не поймут. Тупые.... Прав Задорнов.
Иван Иванов
Зря вот наш такое сделал. Пусть бы дальше думали про свою невидимость и неуязвимость
Галина Назарова
Ой бида бида......
alik3456
Надо было ещё и хвост открутить.
alpinistdag
Молодцы наши летчики и Конструктора,кто создал этот Самолет!
Надежда
Какая неприятность...)

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