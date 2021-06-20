Конец мифа: В небе над Балтикой российский летчик потешался над "невидимым" штатовским супер-самолетом

Уверен, что все вы слышали о знаменитой "невидимке" - технологии "Стелс", которой так кичатся американцы, утверждая что она работает безотказно и нигде в мире нет ее аналогов.
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