Ну вот и поговорили: политолог озвучил результат встречи России и Украины в Стамбуле

kornilenko28 корниленко

Пока мы будем бояться раздражать США или еще кого - победы не добьемся а только потеряем своих бойцов. США в любой военной компании всегда бережет солдат всегда бомбят все и всех без разбора а потом вводят войска а мы все оглядываемся что скажут в ООН. Неужели еще не понятно что ВЕСЬ Запад и ООН против нас. Вот пример для нас Израиль - что то никто его не осуждает в том же ООН.