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Ну вот и поговорили: политолог озвучил результат встречи России и Украины в Стамбуле

Ну вот и поговорили: политолог озвучил результат встречи России и Украины в Стамбуле

БлокнотРУ Ни Киев, ни Москва не хотят выходить из переговоров, поскольку понимают, что не стоит раздражать США, убежден Михаил Павлив.

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Комментарии
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kornilenko28 корниленко
Пока мы будем бояться раздражать США или еще кого - победы не добьемся а только потеряем своих бойцов. США  в любой военной компании всегда бережет солдат всегда бомбят все и всех без разбора а потом вводят войска а мы все оглядываемся что скажут в ООН. Неужели еще не понятно что ВЕСЬ Запад и ООН против нас. Вот пример для нас Израиль - что то никто его не осуждает в том же ООН.
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