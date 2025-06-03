Ну вот и поговорили: политолог озвучил результат встречи России и Украины в Стамбуле

БлокнотРУ Ни Киев, ни Москва не хотят выходить из переговоров, поскольку понимают, что не стоит раздражать США, убежден Михаил Павлив.
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