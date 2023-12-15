"Готовы "торговать" Россией оптом и в розницу": Лобби мигрантов разоблачили в прямом эфире

ЕА

Евгений Алексеенко

что в кабинетах власти сидят не просто продажные чудаки, но и идейные противники России, которые готовы как угодно навредить нашему Отечеству, а то и вовсе продать его. По сути, предлагается, чтобы нарушившего закон иностранца, вместо того чтобы отправить к нему на родину (ведь нам не нужны привезённые из-за границы бандиты и вполне очевидно, что раз совершил преступление - вон за дверь и больше не возвращайся), диаспора может оплатить 50 000 рублей и оставить "ценнейшего специалиста" и дальше жить "по кайфу" в нашей стране, плюя на законы, культуру и ценности.