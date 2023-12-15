Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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"Готовы "торговать" Россией оптом и в розницу": Лобби мигрантов разоблачили в прямом эфире

"Готовы "торговать" Россией оптом и в розницу": Лобби мигрантов разоблачили в прямом эфире

Предатели готовы "торговать" Россией оптом и в розницу - интересы русского народа для них совершенно чужды.

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Комментарии
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ЕА
Евгений Алексеенко
что в кабинетах власти сидят не просто продажные чудаки, но и идейные противники России, которые готовы как угодно навредить нашему Отечеству, а то и вовсе продать его. По сути, предлагается, чтобы нарушившего закон иностранца, вместо того чтобы отправить к нему на родину (ведь нам не нужны привезённые из-за границы бандиты и вполне очевидно, что раз совершил преступление - вон за дверь и больше не возвращайся), диаспора может оплатить 50 000 рублей и оставить &quot;ценнейшего специалиста&quot; и дальше жить &quot;по кайфу&quot; в нашей стране, плюя на законы, культуру и ценности.
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1 час.
Т
Тамара
Верно, только вахта и без семейства.
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1 час.
Ваша Светлость
Мигрантов изгонять из России надо, но изгонять из власти тех, кто им потворствует, важнее! Неплохо было бы поискать в окружении Нашего врагов!!!
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1 час.

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