Львова-Белова рассказала, как Народная программа «Единой России» способствовала развитию инфрастуктуры образования в Барнауле

МОСКВА, 24 июля, ФедералПресс. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, входящая в федеральную пятерку «Единой России» на выборах в Госдуму, в ходе рабочей поездки в Барнаул ознакомилась со строительством школы на 1100 учеников.
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