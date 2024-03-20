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Русский Днепропетровск

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Плата за дружбу

Николай Петров 19 марта 2024 г.   Власти Молдавии ополчились на главу Гагаузии, которая выступает за сотрудничество с Россией Президент Молдавии Майя Санду ….

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