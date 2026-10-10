«Атлетико» сыграет с «Алавесом» в гостях в 8-м туре Ла Лиги. Матч начнется в 17:15

« Атлетико » сыграет с « Алавесом » на выезде в 8-м туре Ла Лиги. Игра пройдет на арене « Мендисорроса », начало – в 17:15 по московскому времени.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Тарханов о дисква...
- ВВ Роднина о победах...
- Мовсисян о Москве...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым