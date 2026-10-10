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«Атлетико» сыграет с «Алавесом» в гостях в 8-м туре Ла Лиги. Матч начнется в 17:15

« Атлетико » сыграет с « Алавесом » на выезде в 8-м туре Ла Лиги. Игра пройдет на арене « Мендисорроса », начало – в 17:15 по московскому времени.

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