Общественник Шлютер: расширение НАТО на восток грубо нарушило договор "2+4"

Договор о всестороннем урегулировании в отношении Германии, известный как "2+4", который стал юридической основой для вывода советских войск и объединения страны, в настоящее время фактически игнорируется в общественных дебатах.
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