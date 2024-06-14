Концерт «Вечер в Сан-Ремо. Музыкальное путешествие на крышу солнечной Италии»

Итальянская музыка известна по всему миру благодаря своей мелодичности и романтичности. У нас в стране многие хиты Сан-Ремо узнаются с нескольких нот! Услышать их в живом исполнении на открытой площадке с видом на Москву — отдельное удовольствие.
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