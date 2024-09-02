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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Лучшее - враг хорошего. Это я понял еще в школе.

Лучшее - враг хорошего. Это я понял еще в школе.

Когда стали заменять уютные удобные парты Эрисмана - Короткова ( не родственник - увы) на столы-конструкции со стульями.

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Комментарии
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ИК
Инна Кручинина
девочки в юбках и пиджаках похожи на теток, такие тетки приходили в школу из райкомов
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4 час.
Наталия
Вот и получается, что большевики были, то ли гораздо умнее теперешних реформаторов, то ли действительно, а не на словах ,заботились о будущем страны, только быстро сообразили, что надо взять лучшее из наследия &quot;проклятого царского режима&quot;. И взяли, немного модифицировав ,почти целиком, систему классического образования, и парты, и даже форму.
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2 час.
Виктор Галкин
👍🙂
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43 мин.

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