Когда стали заменять уютные удобные парты Эрисмана - Короткова ( не родственник - увы) на столы-конструкции со стульями.
Лучшее - враг хорошего. Это я понял еще в школе.
Комментарии
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ИК
Инна Кручинина
девочки в юбках и пиджаках похожи на теток, такие тетки приходили в школу из райкомов
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4 час.
Наталия
Вот и получается, что большевики были, то ли гораздо умнее теперешних реформаторов, то ли действительно, а не на словах ,заботились о будущем страны, только быстро сообразили, что надо взять лучшее из наследия "проклятого царского режима". И взяли, немного модифицировав ,почти целиком, систему классического образования, и парты, и даже форму.
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2 час.
Виктор Галкин
👍🙂
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43 мин.
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