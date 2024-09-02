Лучшее - враг хорошего. Это я понял еще в школе.

Наталия

Вот и получается, что большевики были, то ли гораздо умнее теперешних реформаторов, то ли действительно, а не на словах ,заботились о будущем страны, только быстро сообразили, что надо взять лучшее из наследия "проклятого царского режима". И взяли, немного модифицировав ,почти целиком, систему классического образования, и парты, и даже форму.