20 ресторанов, которые так хотели зацепить клиентов, что попали впросак

Практически все гости ресторана в Токио радуются, когда официант ошибается с их заказом. Дело в том, что в нем работают пожилые люди со слабоумием: так владелец пытается избавиться от негатива, с которым в обществе обычно воспринимают стариков с этой болезнью.
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